Siverek'te Bilim ve Sanat Merkezi açılıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar'ın girişimleriyle Bilim ve Sanat Merkezi kazandırıldı.

Özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacı ile, bu öğrencilerin yetenek ve özelliklerini tanıyarak potansiyellerini en üst düzeyde kullanmaları yolu ile bilgi ve teknolojiyle çözüm üreten, insanlığın gelişimine katkı sağlayan Bilim ve Sanat Merkezi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçecek. Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, “Bilim ve Sanat Merkezi'nin ilçemize kazandırılmasında desteklerini bizden esirgemeyen Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'a, projenin kabulünü gerçekleştirdiği için Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a çok teşekkür ediyorum. Siverek Bilim ve Sanat Merkezi ilçemize eğitim alanında büyük bir katkı sağlayacaktır” dedi.