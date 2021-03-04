Siverek'te ‘bırakın kızlar okusun' projesi kapsamında kütüphane açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yazar Safiye Samyeli'nin başlatmış olduğu, ‘Sesime Ses Ver Türkiyem, Bırakın Kızlar Okusun' projesi kapsamında kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi yazar Safiye Samyeli tarafından 12 yıl önce başlatmış olduğu, 'Sesime Ses Ver Türkiyem, Bırakın Kızlar Okusun' projesi kapsamında Siverek Abdulkadir Karahan Fen Lisesinde kütüphane kuruldu. Kütüphanenin açılışı için Siverek'e gelen yazar Samyeli, burada okuyan kız öğrencileyle sohbet ederek, eğitimin önemini anlattı.

Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren yazar Safiye Samyeli, bugüne kadar 6 sosyal sorumluluk projesi yürüttüğünü, kendisi için en önemli projenin ise 'Sesime Ses Ver Türkiyem, Bırakın Kızlar Okusun' projesi olduğunu belirtti. Samyeli, ”Yıllardan beri tek başına mücadelesini verdiğim, sosyal sorumluluk projesini bundan yaklaşık 6 yıl önce sosyal medyada paylaşarak aktif hale getirdim. Paylaşım sonrasında yurt içi ve yurt dışından aldığım desteklerle çok büyük işler başardık. Kendimi bir kar tanesi olarak görüyorum, bu kar tanesi koskocaman bir çığa dönüştü. Birçok yerden bana ulaşan insanlar yalnız değilsin, biz de seninleyiz diyerek, bu projeye sahip çıktı" dedi.

"Benim de eğitim hakkım elimden alındı"

Ailesi tarafından kendisinin de eğitim hakkının elinden alındığını ve bunun ne demek olduğunu çok iyi bildiğini söyleyen Samyeli, ”Ben kız doğduğum için eğitim hakkımı tamamlayamayan bir bireyim, benim yüreğimde ki o eğitim aşkı, çevremde bulunan herkese tabir yerindeyse bulaştı ve bugün o aşkın, o açlığın yolunda Siverek'e yolumuz düştü. Yaklaşık bir yıl içinde tamamladığımız kütüphanemizin açılışını bugün gerçekleştirmenin gururu ve sevincini yaşıyorum” dedi

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu da, ”Duyarlı ve bir o kadar da önemli projeler yürüttüğü için yazar Samyeli'ye teşekkür ederek, böyle çalışmalara müdürlük olarak her zaman destek olacaklarını” diye konuştu.

İyi dilek ve temenniler sonrasında, kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta, Yazar Safiye Samyeli ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Şube Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler hazır bulundu.