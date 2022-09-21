Siverek'te bulgur kaynatma geleneği şenlikle yaşatılıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulgur kaynatma geleneği düzenlenen şenlikle yaşatılıyor.

İlçenin tarihi, kültürü ve geleneklerini yaşatmak amacıyla kurulan Siverek Kültür, Bilim ve Sanat Derneği, kaybolmaya yüz tutmuş bulgur kaynatma geleneğini yaşatmak amacıyla "2'nci Geleneksel Bulgur Kaynatma Şenliği" düzenledi. Tarihi Gümrük Hanı'nda düzenlenen şenlikte 50 kilo buğday büyük kerge kazanında yaklaşık 3 saat kaynatıldıktan sonra bulgur halini aldı. Elde edilen bulgur, şenliğe katılan vatandaşlara dağıtıldı. Programda katılımcılar halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Siverek Kültür, Bilim ve Sanat Derneği Başkanı Halil Yoğunlu, amaçlarının eski gelenek ve görenekleri yaşatmak olduğunu söyledi. Yoğunlu, ”Bugün ilçemizde eski bir geleneğimiz olan bulguru kaynatıyoruz. Bu gibi geleneklerimiz son zamanlarda kaybolmaya yüz tutmuştu, biz de bu geleneğimizi yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu yıl da Bulgur Kaynatma Şenliği'nin 2'ncisini düzenledik. Dernek olarak bu gibi gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmak amacıyla yaşatmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir şenlik oldu, bulgurumuzu kaynattık, gelenler afiyetle yedi. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Dernek gönüllülerinden Fatma Güler de, ”Bu gibi etkinlik ve şenliklerle gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bu geleneklerimizin arasında yemeklerimiz, yiyeceklerimiz de var. Bunların arasında bulgur kaynatma da var ve bu gelenek yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuş bir geleneğimizdir. Biz de gençlerimize, çocuklarımıza bulgur kaynatmanın nasıl yapıldığını, o eşsiz lezzetinin nasıl olduğunu göstermek için Bulgur Kaynatma Şenliği'nin 2'ncisini düzenledik. Gençlerimiz bulgurla tanıştı, yedi, tattılar. Çok güzel bir etkinlik oldu” diye konuştu.