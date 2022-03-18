Siverek'te Çanakkale Zaferi programına katılanlara üzüm hoşafı dağıtıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen programa katılanlara üzüm hoşafı ikram edildi.

Siverek Şehitliğinde yapılan anma programında, anıta çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, şehitlikte bulunan kabirlere karanfiller konuldu. Daha sonra ilçe müftüsü tarafından dualar okundu. Çanakkale şehitlerinin kabirlerinden alınan toprak, katılımcılara dağıtıldı.

İlçede ikinci anma programı, Siverek Kültür Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, Çanakkale savunmasında çarpışarak şehit olan, şehitlerin kabirlerinden alınan toprak, protokolde bulunan katılımcılara taktim edildi.

Anma programına katılanlara üzüm hoşafı ikram edildi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Çanakkale'de savaşan askerlerin yemek menüsünde bulunan üzüm hoşafı, programa katılanlara ikram edildi. Program, Çanakkale'nin anlam ve önemini anlatan türkü, tiyatro, şiir etkinlikleri ile son buldu.