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Siverek'te çekirge istilası

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çekirgeler yine ortaya çıktı, birçok köyün merasını adete istila etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekirgeler yine ortaya çıktı, birçok köyün merasını adete istila etti.


İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Güldorgun, Ortaköy, Basyamca ve Bağlık mahallelerinin kırsal alanında ortaya çıkan yüz binlerce çekirge bölgede korkuya neden oldu. Köylüler hızla yayılan ve ekili arazilere doğru ilerleyen çekirgelerin yönlerini değiştirmek için büyük çaba sarf ediyor. 2 yıldır çekirgelerin bölgede görüldüğünü belirten köylüler yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyor.

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