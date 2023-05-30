Siverek'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu ekili tarlalara ve ağaçlara zarar verdi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayının sonunda, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Özelikle Siverek'in batısı, Fırat nehri civarlarında bulunan kırsal alanlarda etkili olan dolu yağışı ekili araziler yanında, ağaçlara da zarar verdi.
Vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflarda, şiddetli dolunun plastik malzemeleri parçalaması, dolunun etkisini gözler önüne serdi.