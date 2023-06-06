İhlas Haber Ajansı

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Siverek'te çıkan hortum paniğe neden oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaya çıkan hortum, mercimek demetlerini metrelerce havaya uçurdu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ortaya çıkan hortum, mercimek demetlerini metrelerce havaya uçurdu.


Hortum, Siverek ilçesi yeni sanayi sitesi yakınlarında, hasadı yeni yapılmış mercimek tarlasında meydana geldi. Öğle saatlerinden aniden çıkan hortum hasadı yeni yapılmış mercimek demetlerini metrelerce havaya uçurarak çevreye savurdu.


Kısa süreliğine paniğe neden olan hortum, maddi zarara neden oldu.

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