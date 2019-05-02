İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Siverek'te çobanların mera kavgası: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde koyun otlatan çobanlar arasında çıkan mera kavgasında bir çoban tabancayla göğsünden yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun otlatan çobanlar arasında çıkan mera kavgasında bir çoban tabancayla göğsünden yaralandı.


Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Kamışlı ve Mehmet Bey köyleri arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki köyün çobanları arasında, koyun otlatılan mera arazisi yüzenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği tespit edilemeyen tabancadan çıkan mermiyle Remzi Kandal göğsünden yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı çoban ambulansla Siverek Devlet Hastanesinde kaldırılarak, yapılan ilk müdahale sonrasında Şanlıurfa'ya sevk edildi.


Jandarma ekipleri kavga sonrasında olay yerinden kaçan ismi öğrenilemeyen şüpheliyi yakalamak amacıyla bölgede operasyon başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.