Siverek'te çocuklar ata sporu okçuluğu öğreniyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çocuklar ata sporu okçuluğu öğreniyor.

Siverek'te kapalı spor salonunda ilçede ilk defa açılan okçuluk kursunda çocuklar hem ata sporlarını öğrenirken, hem de eğleniyor. İlçede ilk defa böyle bir kursun açıldığını ve ilginin yoğun olduğuna dikkat çeken Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Doğan Şenlik, "İlçemizde ilkleri yaşatmak amacıyla ata sporu olan okçuluğu gelecek nesillere aktarmak amacıyla profesyonel okçu yetiştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki amacımız Ata sporu olan okçulukta ilçe olarak ülkemizin bayrağını dalgalandırmaktır" dedi.

Kursa katılan 12 yaşında ki Kardelen Çakmak, dayısının tavsiyesi üzerine kursa başladığını belirterek, amacının ise dünyada Türkiye'yi temsilen turnuvalara katılmak olduğunu söyledi. 14 yaşındaki öğrenci Muhammed Sangın ise, "Ata sporumuz olan Okçuluk kursunun açıldığını duyuca kaydımı yaparak çalışmalara başladım, yaklaşık 10 gündür hocamızın verdiği derslere katılarak okçulukta ısınma hareketleri ve ok atma çalışmalarına ulaştım. İnşallah bu başarımı daha güzel yerlere gelerek kanıtlamaya çalışacağım" diye konuştu.