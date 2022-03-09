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Siverek'te çöken ahırda 7 koyun telef oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yağmur ve fırtına nedeniyle çöken ahırdaki 7 koyun telef oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yağmur ve fırtına nedeniyle çöken ahırdaki 7 koyun telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Sumaklı Mahallesi'nde Cengiz İmrak'a ait ahır, gece saatlerinde fırtına ve aşırı yağmur nedeniyle çöktü. Çökmeyi fark eden ahır sahipleri ve çevredekiler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarmaya bildirdi.


Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ahırdaki 107 koyun kurtarılırken, 7 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

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