İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siverek'te deprem anı güvenlik kamerasında

Elazığ’da meydana gelen deprem, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de şiddetli his edildi, deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da meydana gelen deprem, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de şiddetli his edildi, deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de his edildi. Depremde ilçeye bağlı Karakoyun Mahallesinde bir evin duvarı çökerken, ilçe merkezinde bazı evlerin duvarları çatlak attı. Deprem esnasında herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadı. 6.8 büyüklüğündeki deprem Şair İbrahim Rafet Mahallesinde bir işyerinin güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Görüntülerde deprem anında iş yerinin güvenlik kamerası sallanmaya başladıktan bir süre sonra, işyerinde alışveriş yapan gençler depremi fark edip dışarı kaçıyor, iş yeri kamerası ve iş yeri sallanmaya devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.