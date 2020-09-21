Siverek'te ders zili çaldı

Ülke genelinde Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimle yürütülen 2020-2021 eğitim öğretim yılı 21 Eylül itibariyle Siverek İlçesinde anaokulu ile 1'nci sınıflar yüz yüze eğitime başladı.

İlçe genelinde bulunan tüm okullarda bir gün öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince temizlik ve sosyal mesafe kurullarını gösteren uyarı afişler hazırlandı, Yüz Yüze eğitime başlayan okullarda öğrencilere maske dağıtımı yapıldı. Okul bahçelerinde sosyal mesafe kurallarına uygun sıraya giren öğrenciler istiklal marşının okunmasından sonra, öğretmenlerce sırayla sınıflara alındı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen şartlarının oluşturularak eğitime başlanılan okullarda okullarını ve öğretmenlerini özleyen öğrencilerin sevinçli olduğu görüldü.

Okulların açılması ile ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu,” Uzun bir aradan sonra bugün itibarıyla anaokullarımız ile birinci sınıf öğrencilerimiz için yüz yüze eğitim öğretim başladı. Bugünün hazırlıklarını günler öncesinde tamamladık. Her okulumuz düzenli bir şekilde her gün temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Sınıflar pandemi kuralları çerçevesinde dizayn edildi. Okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz bu konuda çok hassas, sağlıklı bir eğitim için var gücümüzle çalışacağız. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi