Siverek'te dolu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yağmur ve dolu etkili oldu.

Siverek ve kırsal alanlarda üç gündür aralıklarla etkili olan yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor. Öğle saatlerinde başlayan yağış, kısa süreliğine yerini doluya bıraktı. Özelikle kırsal alanlarda şiddetli olan dolu yağışı, merada hayvanlarını otlatan çobanları da hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan doludan kendilerini korumaya çalışan vatandaşlar, kapalı mekanlara sığındı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.