Siverek'te donma tehlikesi geçiren eşekler toplandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son 4 gündür etkili olan kar, don ve soğuklar nedeniyle kırsal bölgelerde bulunan başıboş eşekler, ekiplerce toplanıp, rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Siverek'te etkili olan kar yağışı sonrasında, gece sıcaklığın eksi 15 dereceyi bulduğu kırsal bölgelerde bulunan başıboş eşeklerin donmaması ve telef olmamaları amacıyla belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Gece geç saatlere kadar gelen ihbar telefonlarını değerlendiren ekipler, tespit ettikleri hayvanları ilçe merkezinde bulunan hayvan rehabilitasyon merkezine götürülerek, sıcak bir ortama kavuşturdu.

Bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini ve tüm hayvanları toplamaya çalıştıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan, “Soğuk kış günlerinde yem bulmakta güçlük geçen hayvanlar için harekete geçtik. Merkez ve kırsal bölgelerde başıboş hayvanların telef olmaması için seferber olduk ve başıboş eşekleri topluyoruz. Hayvanları, hayvan rehabilitasyon merkezine götürerek sıcak bir yuvaya kavuşturacağız. Tüm ekiplerimizle sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.