Siverek'te Dünya Otizm Farkındalık Günü Kutlandı

Her yıl 2 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Otizm Farkındalık Günü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çoşkuyla kutlandı.

İlçenin Yenişehir Mahallesinde bulunan Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kutlamaya Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, kurum amirleri, Otizmli öğrenci ve aileleri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı ardından başlanan programda, Otizm ile ilgili konuşmalar ve slayt gösterimi yapıldı. Otizmli Siverek özel eğitim ve uygulama Merkezi öğrencileri verdikleri konserle salondakileri coşturdu. Bir saat süren program Kaymakam Mustafa Çiftçiler, Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve çocuklar hep birlikte duvara el baskısı yaparak toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Siverek'te ilk defa Otizm günü nedeniyle böyle kapsamlı bir program düzenlediklerini söyleyen Siverek özel eğitim ve uygulama Merkezi Müdürü İbrahim Halil Özer, destek sağlayan herkese teşekkür etti.