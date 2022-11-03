Siverek'te eğitime destek devam ediyor

Kültür Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi ailelerin mezun öğrencilerine yönelik açılan gençlik merkezleri, çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Kale Mahallesi'nde hizmet veren Ramazan Acarlar Gençlik Merkezi, Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki yeni yerinde hizmete başladı. Tüm hizmetlerin ücretsiz sunulduğu gençlik merkezindeki öğrencilere, TYT-AYT konularında kurs veriliyor. Merkez sorumlusu Faruk Tatar, merkezin daha kullanılışlı ve modern bir binada hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın eğitime verdiği önemi dile getiren Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Belediyemizin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gençlerimize eğitim veren Ramazan Acarlar Gençlik Merkezimiz yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor. Yeni yerimizde gençlerimize daha kaliteli, detaylı ve güzel bir eğitim ortamı sağlamak için çalışıyoruz. Emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kurumumuzda rehberlik eğitimiyle değerler eğitimiyle TYT-AYT programı içeriğiyle gençlerimize hizmet veriyoruz. Bütün Siverek halkına hayırlı uğurlu olsun.”

Eğitime desteği için Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür eden öğrenciler, duydukları memnuniyeti dile getirdi.