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Siverek'te ekinler buz tuttu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde soğuk hava nedeniyle ekinler buz tuttu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde soğuk hava nedeniyle ekinler buz tuttu.


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde soğuk hava nedeniyle kırsal mahallelerde don ve buzlanma yaşandı. Bölgede yeterince yağışların yağmaması nedeniyle ekinlerini yağmurlama sistemi ile sulayan çiftçiler, sabah saatlerinde suladıkları ekinlerinin buz tuttuğunu görünce, ne yapacaklarını şaşırdı. Bölgede yağış olmaması nedeniyle zor zamanlar geçirdiklerini belirten çiftçiler, buzlanma olayıyla da zarar uğradıklarını belirtti.

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