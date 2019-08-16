İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siverek'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dalgıca kablo taktığı sırada akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dalgıca kablo taktığı sırada akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Çaylarbaşı Mahallesi'nde tarla sulamak amacıyla kurduğu dalgıca elektrik kablosunu bağlamak isteyen Turan Tayyan (38), akıma kapıldı. Ağır yaralanan Tayyan, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste müdahale edilen Tayyan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Tayyan'ın cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.