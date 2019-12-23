Siverek'te görev yapan öğretmenler Urfa'da sanat rüzgarı estirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan müzik öğretmenleri tarafından kurulan müzik grubu, Şanlıurfa'da sanat rüzgarı estirdi.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilçede görev yapan müzik öğretmenleriyle kurulan grup, Siverek'ten sonra Şanlıurfa'da da konser verdi. İl merkezinde bulunan konferans salonunda verilen konsere öğretmenler katıldı. Profesyonel sanatçıları aratmayan performanslarıyla Şanlıurfa'da sanat rüzgarı estiren öğretmenler, katılımcılardan tam not aldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü özel büro sorumlusu Mehmet Fahri Düşünekli, "Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan müzik öğretmenlerimiz tarafından oluşturulan müzik grubumuzla birlikte bugün Şanlıurfa'da görev yapan öğretmenlere bir konser verdik. Daha önce Siverek'te seminerler dolaysıyla 2 defa, bir defa da engelliler yararına olmak üzere 3 program gerçekleştirmiştik ve çok beğenildi. Beğenildiğini de bugün müzik grubumuzun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından davet edilmesiyle bir daha gördük. katılım sağlayan ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Uğur Hatipoğlu, Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve ekibine teşekkür ederek, "Bugün ilimizde görev yapan öğretmenlerimize yönelik, moral ve motivasyonlarına artırmak, birlikte hareket etme, kültürel faaliyetleri artırmak amacıyla, Siverek İlçemizin çok değerli öğretmenleri tarafından oluşturulan müzik korosuyla ve solistleriyle buluşturduk. Hepimiz çok eğlendik, arkadaşlarımız bize kaliteli müzik nasıl yapılır, birlikte bir iş ele alındığında ne kadar güzel olur bize onu gösterdiler. Ben başta Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu ve personelleri olmak üzere, buraya iştirak eden tüm katılımcı arkadaşlara ve ayrıca bizleri önce yürekleriyle, sonra sesleriyle doyuran değerli müzisyen arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.