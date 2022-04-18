Siverek'te hayvanları koruma derneği kuruldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup hayvan sever gönüllü tarafından, Hayvanları ve Çevreyi Koruma Derneği kuruldu.

Farklı meslek ve iş dallarında çalışan bir grup gönüllü, bir araya gelerek özelikle sokak hayvanları ve çevreyi korumak amacıyla dernek kuruldu. Yapılan başvuru sonucunda resmi olarak kurulan dernek kurucuları, ilk toplantısında görev dağılımı yapıldı. Kurucu başkanlık görevini üstlenen Muhsin Bilgen, oy birliğiyle 3 yıllığına Dernek Başkanlığına seçilirken, başkan yardımcıları ile birlikte dernekte aktif çalışacak kişilere görev dağılımı yapıldı. Görev dağılımı ardından, toplantıda hayvanları ve çevreyi korumak amacıyla yapılacak çalışmalar ve projeler konuşularak, karara bağlandı. Toplantı sonunda kısa bir açıklama yapan Dernek Başkanı Muhsin Bilgen, ''Amacımız özelikle sokak hayvanları ile birlikte çevreyi ve insana dair her şeyi korumaktır. Dernek olarak devamlı sahada olup, bu konuda çalışmalar yapacak ve kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bizler değişik meslek ve iş alanlarında çalışan ama bir amaç doğrultusunda çalışan gönüllüleriz. Önümüzde ki günlerde dernek olarak sahada aktif çalışmalar yapacağız” diye konuştu