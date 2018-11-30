İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siverek'te hırsızlık olaylarına karışan 4 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde emniyet müdürlüğü asayiş büro ekiplerince hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen dört kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde emniyet müdürlüğü asayiş büro ekiplerince hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen dört kişi gözaltına alındı.


İlçede son zamanlarda hırsız olayların artması üzerine, harekete geçen emniyet müdürlüğü asayiş bürosu Dicle Mahallesinde konutta hırsızlık, gümüş satan iş yerinden hırsızlık ve pazarda yankesicilik olaylarının ardından çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği 4 kişinin peşine düştü. Şahısların ikametlerini de tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla A.K., F.O., R.V. ve B.V.A, isimli şahısları göz altına aldı.


Zanlıların üzerinde ve kaldıkları evlerde yapılan aramada 9 bin TL değerinde gümüş yüzükler ele geçirildi.


Gözaltına alınan dört zanlı emniyetteki ifadeleri ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.