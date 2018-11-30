Siverek'te hırsızlık olaylarına karışan 4 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde emniyet müdürlüğü asayiş büro ekiplerince hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen dört kişi gözaltına alındı.

İlçede son zamanlarda hırsız olayların artması üzerine, harekete geçen emniyet müdürlüğü asayiş bürosu Dicle Mahallesinde konutta hırsızlık, gümüş satan iş yerinden hırsızlık ve pazarda yankesicilik olaylarının ardından çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği 4 kişinin peşine düştü. Şahısların ikametlerini de tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla A.K., F.O., R.V. ve B.V.A, isimli şahısları göz altına aldı.

Zanlıların üzerinde ve kaldıkları evlerde yapılan aramada 9 bin TL değerinde gümüş yüzükler ele geçirildi.

Gözaltına alınan dört zanlı emniyetteki ifadeleri ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.