İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siverek'te iftar öncesi gökkuşağı sürprizi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iftar öncesinde etkili olan yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı muhteşem görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iftar öncesinde etkili olan yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı muhteşem görüntülere sahne oldu.


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında gökkuşağı oluştu. Şehir merkezi semalarında iftar öncesinde ortaya çıkan gökkuşağı rengarenk görüntülere sahne oldu. Ortaya çıkan muhteşem manzarayı gören bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla gökkuşağını görüntüledi. Bazıları ise bina ve balkonlara çıkarak doyumsuz anları hayranlıkla izledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.