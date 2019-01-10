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Siverek'te ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı.


Uluslararası yardım derneği olan Yedi Başak yardım derneği, Ahmet Arif Ortaokulunda eğitim-öğretim gören ve maddi imkanları yetersiz olan ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye mont, kazak, bere, eldiven, çanta gibi kışlık giyecek yardımında bulundu.


Okulun konferans salonunda yapılan bir törenle dağıtımı yapılan yardımlar için, öğrenciler ve velileri teşekkür etti.


Siverek yedi başak temsilci Abdulgafur Elçi yaptığı açıklamada, ”Dünyada ve Türkiye'de birçok ihtiyaç sahibi insana yardımlarımız oluyor. Siverek'te kışa girmeden önce dört yüz öğrenciye kışlık yardımı yapmıştık, bugünde Ahmet Arif Ortaokulunda okuyan 50 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıyoruz. Gönül isterdi ki tüm okullarda ve ihtiyaç sahibi öğrencilere desteğimiz ulaşsın ama imkânlar dahilinde bunu yapıyoruz. Bizden desteğini esirgemeyen yedi başak derneği merkezine çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Yardım yapılan Gülcan Çakırkaya,” Yedi Başak Yardım derneğinden ağabeyler buraya gelip bize yardımda bulundular, kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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