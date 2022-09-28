Siverek'te işitme engellileri okulu eğitim öğretime başladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde işitme engelliler ilk ve ortaokulu eğitim öğretime başladı. Okulu ziyaret eden Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın girişimleri sonucu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geçtiğimiz yıl kazandırılan İşitme engellileri ilk ve ortaokulu 2022-2023 eğitim öğretime başladı. 40 öğrencinin eğitim gördüğü okulu Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ziyaret etti. Kapıda öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Gülpınar, özel sınıflarda eğitim gören çocukları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Gülpınar, burada okul rehberlik servisi tarafından gerçekleştirilen Kariyer Günleri çerçevesinde öğrencilerin Milletvekilliği hakkında merak ettikleri soruları cevapladı. Adalet alanı zabıt katipliği atölyesi öğrencileri tarafından düzenlenen ve gerçeği aratmayan mahkeme ve yargılama dersinde katılan Gülpıar, daha sonra ilçede ki diğer çalışmalar ve ziyaretleri için okuldan ayrıldı.

Ziyarete Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'ta eşlik etti.