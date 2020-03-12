Siverek'te İstiklal Marşının kabulü kutlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde kutlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde kutlandı. İlçenin Yenişehir Mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar gençlik merkezinde gerçekleştirilen anma töreni, bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlandı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar ve sinevizyon gösterimi sonrası, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Bir saat süren anma etkinliğine, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, parti ve STK temsilcileri, protokol ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.