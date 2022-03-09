Siverek'te kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce başlatılan alt yapının yenilenmesi kapsamında saha çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, alt yapının tamamlandığı bölgelerde zaman kaybetmeden üst yapı çalışmalarına başlıyor.

Bu kapsamda çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacıömer Mahallesi'ndeki kaldırımları yenilemeye başladı. Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmaların kent genelinde sürdürüldüğü belirtildi.

Alt yapı çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, ''Ekiplerimiz rutin çalışmaların yanı sıra alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üst yapıyı yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Hacıömer Mahallesi'nde alt yapının tamamlandığı Şeyh Şamil Caddesinde kaldırım yenilemesine devam ediliyor.' denildi

Mahalle sakinleri yürütülen çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.