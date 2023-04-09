Siverek'te kan bağışına yoğun ilgi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar kan bağışına yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türk Kızılay'ı ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliğiyle kan verme kampanyası düzenlendi. Daha önce Kızılay tarafından kan stoklarında azalma yaşandığı ve asgari seviyesinin altına düştüğü açıklamaları üzerine Siverek'te bulunan STK'larda çağrılarda bulunarak vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Kızılay ve STK'lar tarafından 2 günlük yapılan kan verme kampanyasının ilk gününde Siverekli vatandaşlar, kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan ayı nedeniyle iftar saatinden sonra başlayan kampanya sahur vaktine kadar devam ediyor.

6 Şubatta yaşanan deprem sonrası yurt genelinde ciddi kan ihtiyacı doğduğu ve stoklarda ki kanında asgarinin altına düştüğüne dikkat çeken Şanlıurfa Bir Damla Kan Telesimi Derneği Başkanı İbrahim Dizlek, ”Ramazan ayının girmesiyle birlikte de kan bağışına ilginin azalması üzerine, Sivil Toplum Kuruluşları olarak, Kızılay'la birlikte Siverek'te bir kampanya düzenledik. Bu kampanya Şanlıurfa ilimiz Merkez ve tüm ilçelerinde düzenliyoruz. Bugün Siverek ilçesindeyiz Siverek halkına çok teşekkür ediyorum, yoğun bir ilgi var, buda bizi çok memnun etti. Kan bağışımız iftardan sonra başlıyor, sahura kadar devam ediyor. Siverek Halkı bu konuda çok duyarlı davrandı, kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi

Kan bağışında bulunan Abdurrahman Aslan, ”STK ve Kızılay'ın kan verilmesi konusunda çağrılarını duyduk, vatandaşlık görevimiz olarak bizde bu çağrıya karşılık verdik ve kan vermeye geldik. Kızılay'da kan oranlarının azaldığını duyduk bu bizi son derece özdü, tüm vatandaşları kan vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Talasemi hastası Hakan Dizlek'te, ”Ben kendim bir talasemi hastasıyım, ülkemizde son olan doğal afetler nedeniyle kan stokunda azalma yaşandı, gerek bizim için ve gerekse hastalar için kan sürekli bir ihtiyaçtır. Tüm vatandaşlarımızı bizim için talasemi, lösemi ve diğer kalıtsal hastalar için kan vermeye davet ediyorum" diye konuştu.