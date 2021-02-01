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Siverek'te kar nedeniyle 11 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle 11 kırsal mahallesinde yollar ulaşıma kapandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle 11 kırsal mahallesinde yollar ulaşıma kapandı.


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özelikle yüksek kesimlerde yağan kar yağışı, bu bölgede yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kar nedeniyle Kırkpınar, Peynirci, Ortaköy, Güldoruğu, Küçüktepe, Tepecik, Söğütlü, Uzunpınar, Küçükyakıtlı, Beğenir ve Narlıkaya grup yolları ulaşıma kapandı.


Karayolları, büyükşehir ve Siverek Belediyesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu, kırsal mahallelerin yolları tekrardan ulaşıma açılırken, ekipler buzlanma ve dona karşı tedbirler aldı.

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