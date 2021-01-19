Siverek'te kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başlayan kar yağışı, kazaları da beraberinde getirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan 2 kazada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Nedim P. yönetimindeki 34 ZP 1659 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde Ahmet K. yönetimindeki 44 LN 516 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Nedim P ile araçta bulunan Fesih Ç. ve Turan O. yaralandı. Başka bir kaza ise Siverek-Karacadağ karayolunda meydana geldi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü bölgede 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta hasar meydana geldi.

Karayolları ekipleri ana yollarda ve kapanan köy yollarında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.