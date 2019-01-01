Siverek'te karla kapanan yollar iş makineleriyle açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2018'in son gününde vatandaşların olası bir sorun yaşamaması için yine sahadaydı. Özellikle Siverek'in yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolların tekrar açılması için yoğun mücadele sergileyen büyükşehir ekipleri, vatandaşlardan tam not aldı. Dondurucu soğuğa rağmen vatandaşların ulaşım sorunu yaşamaması için devam eden çalışmalar neticesinde Koçyiğit, Yeniköy, Katırkuyu, Bağcı grup yolu, Güldoğru, Ortaköy, Bağlık, Yukarı Beş Yamaç, Sarıkaya, bağlantı yolları, tepe, Uzun Pınar bağlantı yolu, şakıtlı, Narlıkaya, Beğenir grup yolunda ve Çukurca, Çağdaş, İnançlı, Sapak, Defere, Garoz grup yolunda çalışmalar tamamlandı. Karla kapanan yollar kısa sürede ulaşıma tekrardan açılırken, büyükşehir ekipleri meteorolojik tahminleri de takip ederek diğer bölgelerinde hassasiyetlerini sürdürüyor.