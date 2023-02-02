Siverek'te karla mücadele devam ediyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özelikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ederken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri Karacadağ Kayak Merkezi ve grup yollarında kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal yüksek kesimlerde 2 gündür süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Gece yoğun kar nedeniyle kapanan Karacadağ grup yolları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yoğun çalışmalar sonucu açıldı.

Kayak merkezin yolu açıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olma özelliği taşıyan Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden alternatif güzergâhlarda tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmaları gerçekleştiren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kapanan yolları açtı.

Bölgede kar yağışının devam edeceği ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de bölgede, 4 kamyon, 3 treyler, 3 greyder, 1 loder, 2 tuzlama aracı, 3 kar küreme aracı, 1 Dozer, 1 beko loder ve 25 personel ile karla mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.