Siverek'te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hasan A. yönetimindeki 26 ADJ 680 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mehmet A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Mehmet A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze hastane morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.