Siverek'te kırsal mahallelerin yolları kapandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meteorolojinin günler öncesinden yaptığı yoğun kar uyarısı, öğle saatlerinde ilçe merkezi ve merkeze bağlı yüksek kesim ve kırsal mahallelerde başladı. Kar yağışıyla beraber birçok kırsal mahallenin yolu kapandı.

Meteoroloji tarafından günler öncesi yapılan yoğun kar uyarısı Siverek'te öğle saatlerinde başladı. Yoğun kar nedeniyle özelikle Siverek - Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve Çermik karayollarında ulaşım güçlükle sağlanırken, ilçeye bağlı birçok kırsal mahalle yolu kapandı. Dağbaşı, Beşyamaç ve bu bölgedeki kırsal mahalleler ile Karadağ bölgesindeki birçok mahallenin merkezle bağlantısı kesildi.

Karayolları ile belediye ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun çalışmalarına devam ediyor.