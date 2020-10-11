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Siverek'te korkutan yangın

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir binada çıkan yangın, yürekleri ağza getirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binada çıkan yangın, yürekleri ağza getirdi.


Yangın sabah erken saatlerinde ilçenin Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir apartmanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede üst katlara sıçrarken, binada can pazarı yaşandı. Bina sakinleri mahallelilerin uyarıları ve yardımlarıyla can havliyle kendilerini dışarı atarken, bina alevlere teslim oldu. Evlerinin yandığını gören bina sakinlerinin bazıları sinir krizi geçirdi.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken, binada soğutma işleminin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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