Siverek'te Kur'an-ı Kerim ve ezan okuma yarışması

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İmam hatip Ortaokulları arasında güzel Kur'an ve Ezan okuma yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere plaket ve ödülleri verildi.

Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan yarışmanın koordinatörlüğünü Osman Esat Efendi İmam Hatip Ortaokulunun yaptığı, ülke genelinde Din öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen güzel Kur'an ve Ezan okuma yarışmasına ilçe genelinde eğitim yapan ortaokullardan erkek ve kız öğrenciler katıldı. Yapılan yarışma sonucu erkekler arası güzel Kur'an okuma yarışmasında İmam Gazali İmam Hatip Ortaokulundan Salih Korolu birinci olurken, kızlarda ise Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında ise Selçuk İmam Hatip ortaokulundan Ravza Demirkol en fazla puan alarak birinci seçildi. Genç Bilal'ler Ezan yarışmasında da Osman Esat Efendi İmam Hatip Ortaokulundan Muhammed Ali Balan birinci seçildi. Dereceye giren tüm yarışmacılara yapılan törenle plaket ve değişik hediyeler verilerek, yarışmacılar ödüllendirildi. Siverek Osman Esat Efendi Ortaokulu Müdürü Cengiz Çalan yaptığı açıklamada, "Okulumuz bu sene Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen İmam Hatip Ortaokulları Mesleki yarışmalarında ilçe koordinatörlüğünü yaptı. Bizde bugün yarışmamızı gerçekleştirdik, katılan ve dereceye giren öğrencilerimize de plaket ve değişik hediyeler verdik. Bu güzel çalışmaları inşallah önümüzde ki günler ve yıllarda devam edecek” dedi. Başarılı öğrencilere plaket ve hediyelerini veren Siverek İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş,' bu gibi yarışmaları yaptıkları için Milli Eğitim Bakanlık ve Müdürlüğüne teşekkür etti.Osman Esat Efendi İmam Hatip Ortaokulundan Ezan yarışmasında birinci seçilen Muhammed Ali Bala, "Birinci olmak çok güzel bir duygu, herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Kur'anı Kerim okuma yarışmasında ikinci olan ve Suriye'deki iç savaştan kaçıp Siverek'te yaşayan Osman Esat Efendi İmam hatip Ortaokulu öğrencisi Abdulgani Hüseri, "Ben güzel Kur'an okuma yarışmasında ikinci oldum, çok mutluyum, böyle yarışmalar bizi eğitiyor” diye konuştu.