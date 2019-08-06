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Siverek'te lastiği patlayan otomobil takla attı: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde lastiği patlayan otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lastiği patlayan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.


Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Koç yönetimindeki 34 VL 9186 plakalı seyir halindeki otomobilin tekerleği patladı. Takla atan otomobil daha sonra şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Ali Koç ile birlikte Ferhat Çalı, Mehmet Emin Yeşiltaş, Edip Ekinci, Serdar Kartal ve Bekir Açık yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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