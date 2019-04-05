Siverek'te liseler arası münazara yarışması finali yapıldı

Bir hafta süren ve ilçede bulunan 16 lise öğrencisinin katıldığı münazara yarışmasının finaline kalan Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi ile Siverek Özel Final Temel Lisesi öğrencileri birincilik için kıyasıya yarıştı.

Suçların önlenmesinde yasalar mı, yoksa değerler mi daha etkili konulu münazara yarışmasında her iki okulun öğrencileri büyük bir performans sergileyerek, üç kişilik jüri ekibini konuları hakkında ikna etmeye çalıştı.

Her okuldan 3 öğrencinin ve her öğrencinin yedi dakika konuşma yaptığı yarışmanın birincisi Suçların Önlenmesinde Yasalar Daha Etkilidir tezini savunan Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi oldu. Birinci olan öğrenciler sevinçten gözyaşlarına hakim olamayarak ağlarken, Suçların Önlenmesinde Değerler Daha etkilidir tezini savunan ve çok az bir puanla birinciliği kaybeden Özel Final Temel Lisesi öğrencileri, birinci olan arkadaşlarına sarılarak, kutladı.

Yapılan yarışma ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Akelma,” 2018 yılında kurduğumuz Öğren Derneğimiz, kurulduğu günden beri gençlere yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Bugün Liseler arası münazara yarışmasının finalini düzenledik, çok güzel bir yarışma oldu. Bu yarışmamıza 16 okul katıldı, finale 2 okul kaldı ve her iki okulumuzda çok iyi yarıştı. Burada gördük ki, öğrencilerimize söz hakkı verildiği taktirde, düşüncelerini, duygularını çok güzel bir şekilde ifade edebiliyorlar. Biz öğrenci derneği olarak, bu tür faaliyetleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütmeye devam edeceğiz, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi

Yarışmada 2 defa söz hakkı alan ve büyük bir performans sergileyerek okulun birinci olmasını sağlayan Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi 11 B Sınıfı öğrencisi Ada Nur Kızılkaya,” Bugün münazara yarışmasının finalini gerçekleştirdik ve çok şükür birinci olduk. Biz suçlarını önlemesinde yasaların etkili olduğunu tezini savunduk, karşı taraf ise suçların önlenmesinde değerlerin etkili olduğunu savundu. Şimdi belik çok etkili konuşup birinci olmuş olabiliriz ama bu bir defanın emeği değildir, bu 16 okul arasında mücadele edip buraya gelmek gerçekten öyle kolay bir şey değildir. İlk turada, son turada nasıl hazırlandık sa öyle hazırlandık. Bizim üzerimizde emeği olan bütün öğretmenlerime ve Siverek Öğrenci Derneğine teşekkür ediyorum. Aslında bakılırsa suçların önlenmesinde en büyük etkenin eğitim olduğunu düşünüyorum. Çok yaralı bir yarışma oldu ve bu yarışmada büyük kazanımlar, büyük deneyimler elde ettik” diye konuştu

Yarışmanın sonunda finale kalan her iki okul öğrencilerine değişik hediye ve ödüller verildi.