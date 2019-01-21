Siverek'te mahkumlar eğitim için çalıştı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yurt genelinde hayata geçirilen proje kapsamında Denetimli Serbestlik Yasasından faydalanan hükümlüler, okulları temizleyerek, hem cezalarını bitiriyor, hem de eğitim öğretime katkı sunuyorlar.

Siverek Mehmetçik ilk ve ortaokulunda start veren kampanya okulların açılacağı ikinci döneme kadar devam edecek.

Denetimli Serbestlik görevli sorumluların gözetiminde, koridorları, sınıfları, tuvaletleri, bahçeyi, pencereleri ve sıraları baştan aşağı temizleyen hükümlüler, duvarlarda bulunan tablo ve sınıfta bulunan Milli Levha Takımı en ince ayrıntılarına kadar temizlendi.

Okullarda ki temizlik çalışmalarını denetleyen ve Proje ile ilgili açıklamada buluna Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Ali Kemal Karataş,” Suçla mücadelenin bir parçası olan denetim Serbestlik Müdürlüğü yapmış olduğu tüm ülke çapında bugün itibari ile başlatılan hükümlülerin kamu yararına çalıştırması hususunda çalışmalara başlandı. İnşallah bu uygulama daha geniş şekilde uygun olan zamanlarda kamu adına yapılıp yararlı bir faaliyet haline getirilecek ve tüm kurumlarımız bu imkânlardan faydalanacaktır. Bu iş gücünde soyutlanan suçluların topluma kazandırılması konusunda bu uygulamaların daha yaygınlaşması için Denetim Serbestlik Müdürlüğü olarak ve Başsavcımız olarak gerekenleri yapacağız” dedi

Denetim Serbestlikten yararlanan Yüksel Akpınar,” Denetim serbestliği tabi tutulduğumuz için, gönüllü olarak okullarımızda ki temizlik çalışmalarına katıldım. Çocuklarımıza temiz bir gelecek için çalışıyoruz. Okullarımızda ki sınıfları, sıralarımızı, camlarımız, kapılarımızı, koridorları temizledik. Böylece öğrencilerimize sağlıklı bir ortam oluşturduk” diye konuştu.