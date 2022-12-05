İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siverek'te minibüsün çarptığı işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı işçi olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza sabah saatlerinde Siverek Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mustafa Çiftçi'nin (55) idaresindeki 27 RR 023 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Siverek Belediyesinde işçi olarak çalıştığı öğrenilen Mustafa Yıldırım'a (22) çaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme talihsiz işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.


Jandarma, kaza yapan sürücüyü gözaltına alırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.