Siverek'te motosikletin çalınma güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hırsızın 20 bin değerinde motosikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ilçenin Esmerçayır Mahallesi Salıpazarı Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen bir kişi sabah işe gitmek için aparmanın girişinde zincirle bağladığı motosikletinin yerinde bulunmadığını fark etmesi üzerine, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, çevrede bulunan iş yeri güvenlik kameralarını incelemesi sonucu, motosikletin bir kişi tarafından çalındığını tespit etti.

Çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasında

20 bin değerinde bulunan motosikletin çalınma anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde bir şahıs, çalacağı motosikletin bulunduğu bina girişine ve çevreyi gözledikten sonra bölgeden uzaklaşıyor. Bir müddet sonra tekrar olay yerine gelen hırsız, binanın içine giriyor. Binanın içerisinde bir müddet bekleyen ve burada elbiselerini değiştirdiği görülen hırsız, daha sonra çaldığı motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis güvenlik kamerasından eşkâlini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.