Siverek'te öğrenciler 10 ton dezenfektan üretti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir meslek lisesinin öğrencileri koron virüs ile mücadele kapsamında 10 ton dezenfektan üretti.

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor. Pandemi döneminde günlük 10 tona varan dezenfektan üretimiyle dikkat çeken okul, şimdi de mobilya ve iç mekan tasarımı bölümü atölye gibi çalışıyor. Öğretmenleriyle farklı ve estetik tasarımlar yapan öğrenciler bölgenin ihtiyacını karşılayacak kütüphane, masa, sandalye gibi ahşap eşyalar yapmaya başladı. İlk etapta kendi okullarına şık bir kütüphane kuran öğrenci ve öğretmenler, talep olduğu taktirde bölgedeki tüm okulların ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduklarını belirtti.

Bölgede meslek lisesi olarak büyük işlere imza attıklarını söyleyen okul müdürü Mehmet Sadık Kıran, "Okulumuz ilçede halen çiçeği burnunda bir okuldur. Kısa zamanda öğretmen ve öğrencilerimizin çabalarıyla ülkemize faydalı olmak adına elimizden geldikçe çabalıyoruz, Covid-19 tedbirleri kapsamında temizlik malzemeleri üretimine başlamıştık, ikinci çalışmamız ise kendi imkanlarımızla topladığımız palet ve tahtalarla küçük işler çıkardık. Öğrencilerimizin sayesinde başarılı çalışmalara imza atarak yaklaşık 40 gündür mobilya atölyemizde okullarımızın eğitime başlamadan önce mobilya, masa, sandalye ve dolap gibi eksikliklerin yapımına başladık. Yöneticiler olarak buradaki amacımız ülkemizin aydınlık yarınlara yetiştirebileceği başarılı öğrencilerin olduğunu göstermektir. Biz öğrencilerimize her türlü desteği sağlıyoruz, onlarda bir profesyonel usta gibi çalışarak kendini kanıtlıyorlar'' ifadelerini kullandı.