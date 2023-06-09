Siverek'te öğrencilerden ressamları aratmayan resim sergisi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrencilerin yaptıkları resimler göz doldurdu.

Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen yılsonu sergisinde, öğrencilerin yaptıkları resim ve tablolar, profesyonel ressamları aratmadı.

İlçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Lezgo parkında düzenlenen serginin açılışını İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve öğretmenler tarafından yapıldı. Yaklaşık 80 eserin bulunduğu sergi gün boyunca ziyaretçilere açık kalacak.