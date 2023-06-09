İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siverek'te öğrencilerden ressamları aratmayan resim sergisi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğrencilerin yaptıkları resimler göz doldurdu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrencilerin yaptıkları resimler göz doldurdu.


Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen yılsonu sergisinde, öğrencilerin yaptıkları resim ve tablolar, profesyonel ressamları aratmadı.


İlçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Lezgo parkında düzenlenen serginin açılışını İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve öğretmenler tarafından yapıldı. Yaklaşık 80 eserin bulunduğu sergi gün boyunca ziyaretçilere açık kalacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.