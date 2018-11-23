Siverek'te öğretmenler, öğretmenler gününe özel tiyatro oyunu sergiledi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tamamı öğretmenler tarafından kurulan şehir tiyatrosu, öğretmenler gününe özel tiyatro oyunu sergiledi.

Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Siverek Kültür Merkezinde akşam saatlerinde oynanan oyun öğretmen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Oyunda özelikle kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenlerin, be kadar zor şartlar altında eğitim öğretim verdikleri ve karşılaştıkları zorluklar mizahi bir bakış açısıyla seyircilerin beğenisine sunuldu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Siverek şehir tiyatrosu yönetmeni Şehmus Çilenti, "Geçtiğimiz sene öğretmen ve öğrencilerine yönelik tiyatro çalışması başlattığımız şehir tiyatromuz bir yıl içinde çok iyi şeyler başlattı. Bu akşamda öğretmenler gününe özel bir tiyatro gösterimiyle sahneye çıktık. Oyunumuzda, öğretmenlerin yaşadıkları sıkıntıları, hayat kavgası içerisinde ki sorunlarını, arkadaş çevresi içinde yaşadıkları sorunları ve aslında eve iş götüren tek mesleğin öğretmenlik olduğunu anlatmaya çalıştık. Burada bize her zaman desteklerini sunan ve yalnız bırakmayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bir buçuk saat süren tiyatro oyununa İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, 107'inci Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Şenol Çetin, Jandarma komutanı Jandarma Yüzbaşı Hayri Yazıcı, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, öğretmenler ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.