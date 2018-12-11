Siverek'te öğretmenleri taşıyan minibüs takla attı: 13 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallede görev yapan öğretmenleri taşıyan servis minibüsü aşırı yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu takla attı. Kazada sürücü ve 12 öğretmen yaralandı.

Kaza, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Söğütlü kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azıklı kırsal Mahallesi'nde görev yapan öğretmenleri ders bitiminden sonra ilçe merkezine taşıyan Mehmet Şah A. yönetimindeki 63 S 6075 plakalı servis minibüsü, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Meydana gelen kazada servis sürücüsü Mehmet Şah A. ile birlikte Hülya İ., Kübra H., Ayşe Nur.B., Medine A., Hülya B., Emine Y,. Elif D., Hanım E., Ömer S., Elif A., Reyhan G. ile Murat B. isimli öğretmenler yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.