Siverek'te öncelik hayatın, öncelik yayanın etkinliği düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öncelik yayanın, öncelik hayatın etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturmak ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile ülke genelinde 81 il ve ilçelerinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilçenin Güney Mahallesinde bulunan Atatürk Bulvarında gerçekleştirilen çalışma kapsamında araç sürücülerine broşürler dağıtılarak, sürücüler yaya geçidi hakkında bilgilendirildi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği katılan Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ilçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Jandarma komutanı Hayri Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu'da öğrencilerle birlikte güvenli yaya geçidinden geçti.

Konu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler,”Bugün içişleri Bakanlığı tarafından 2019 senesi için başlattığı öncelik hayatın, öncelik yayanın projesinin tanıtımı için, ilçemizde bir etkinlik düzenledik. Yaya geçidinin önemini vurgulamak için, öğrencilerimizle ve vatandaşlarımızla beraber yaya geçidinden geçiş yaptık. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyetlerini artırmaları gerekiyor, bu hususta faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

Sürücü Faruk Kılıç, uygulamanın geç kalmış bir çalışma olduğunu belirterek,” Gayet güzel ama geç kalınmış bir çalışmadır bu. Trafik ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum. Artık kurallara uyacağız ” şeklinde konuştu.

Görme engelli Murat Selet, engelli olarak trafikte çok sorun yaşadıklarını söyleyerek,” bizler çok zor anlar yaşıyoruz, caddeden araçların aniden geçmesi bizim hayatımızı zorlaştırıyor. Bu uygulama çok iyi” diye konuştu.