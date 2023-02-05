Siverek'te Oto Galericiler Sitesi'nin çatısı çöktü, onlarca araç altında kaldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar nedeniyle Oto Galericiler Sitesi'nin çatısı çöktü, onlarca araç altında kaldı.

Olay akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan yeni Oto Galericiler Sitesi'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Oto Galericiler Sitesi'de bulunan 2 blokun çatıları ağırlığa dayamayarak çöktü. Meydana gelen olayda ölü veya yaralı olmazken, satış için hazır bulunan 44 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay sonrası polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edilirken, demir hurdaların altında kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.