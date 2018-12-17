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Siverek'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla attı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yücekan Timarcıoğlu yönetimindeki 46 FJ 818 plakalı otomobil, Yuvar Kırsal Mahallesi yakınlarında aşırı yağış nedeniyle yolun kayganlaşması yüzünden kontrolden çıkarak, takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Yücekan T. ile birlikte Akif T. yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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