Siverek'te parktaki bankları yakanlar adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parktaki bankları kırarak yakan ve bir okulda da kamelyayı kıran kişiler, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesaplarından bir grup öğrencinin okuldaki kamelyayı kırması ve başka bir grubun da parktaki bankları kırarak yakması görüntülerinin yayılması üzerine, olayı gerçekleştiren 7 kişinin kimlikleri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan 7 kişi, burada yapılan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.