Siverek'te Polis Haftası törenle kutlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Siverek Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım'ın Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başlayan program, bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti.

Haftanın anlam ve önemi ve Türk Polis Teşkilatı hakkında bir konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım," Türk Polis Teşkilatının 174'üncü yıl dönümünü kutladığımız bugünde bizi yalnız bırakmayıp programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Mazisi başarılarla dolu olan, Türk Milletinin sevgi ve güvenini kazanmış, demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının ve laik Cumhuriyetin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü sizlerle kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Polis teşkilatı Ülkemizin huzur ve güvenliği sağlama ve sağlanan ortamı kararlı bir şekilde devam ettirme, güvenli ve başarıyla yerine getirmiştir. Her türlü suç ve suç örgütlerine karşı verilen bu başarılı mücadelenin uğruna şehitler, gaziler vermiş ancak ülkeye devlete ve halka hizmet hedefinde asla ödün verilmemiştir." dedi

Konuşma sonrasında, program İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında devam etti. Burada misafirleri ağırlayan İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, tebrikleri kabul etti.

Programa Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı.