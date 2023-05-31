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Siverek'te şampiyonluk kutlamasında gerginlik

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutlarken, bazı taraftarlar arasında kavga çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutlarken, bazı taraftarlar arasında kavga çıktı.


Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde coşkuyla kutlandı. Kutlama esnasında bazı taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis taşkınlık çıkaran ve kavga eden kişilere biber gazı sıkarak müdahale etti.

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